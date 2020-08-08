不該拿的錢一分錢都不要 滙豐台灣區總裁陳志堅：爸爸教會我「做對的事」

文 / 梁任瑋

父親的身影永遠是孩子的一面鏡子，一點一滴映照出未來的樣子，當人生道路需要指引時，父親總能給我們不同的視野與經驗。父親節將至，關於父子的有些事、有些話，讓滙豐台灣區總裁陳志堅、亞昕董事長姚連地、工研院院長劉文雄，這 3 位主角說給你聽。

信念傳承》滙豐台灣區總裁陳志堅 自律性格乃是遺傳 秉持正直 養出銀行家核心價值觀

「不該拿的錢，一分錢都不要；應該做的事，一件事都不推辭。」踏入金融業 20 餘年，直到今日，滙豐（台灣）銀行台灣區總裁陳志堅仍記得剛入行時，父親給他的這句忠告。「當時的我體會還不深刻，後來我才知道這就是身為銀行家最重要的價值觀：Integrity（正直）。」

陳志堅的父親來自中國福建，20 多歲時逃難到台灣，戰亂的年代，婚結得晚，48 歲才生下他，對於兒時的他來說，「父親的身影就是為了家庭不停努力地工作。」

陳志堅從小生長在公務員家庭，父親早年在台灣省政府住宅及都市發展局擔任採購人員，雖然薪水微薄，但仍然努力給 2 個兒子最好的教育環境，送孩子就讀私立小學，「父母從小就灌輸我們要好好念書，長大才有出息。」回憶起童年生活，陳志堅認為，也許是環境造就自己務實的個性。

用「規律」打造成功之路 髮型、服儀到上班時間 不容苟且

「你相信嗎？我從小學到現在都是理同一款髮型，因為我覺得這最好整理。」陳志堅嘲諷自己一成不變的造型，連上班的西服都是千篇一律的黑色外套加白襯衫，在同事眼中，形象非常鮮明。

陳志堅的生活有多規律？認識他的同事都知道，要找他談事情，早上 7 點半打辦公室電話他一定在座位上，「因為我每天固定 7 點半，一定準時到公司開始準備一天的工作。」

從國銀一路轉戰外銀，能在競爭激烈的環境生存下來，甚至做到滙豐台灣區總裁，陳志堅自律甚嚴，同時有很強的成就動機，是他成功的重要原因。

東吳大學電算系（今東吳資管系）畢業後，陳志堅曾短暫在科技業工作過 1 年，才赴美國華盛頓州立大學就讀 MBA，他以近幾乎「拚了命」的方式，用 1 年 4 個月讀完研究所，1 個暑假修 4 個學科，連美國同學都認為不可思議。

一直到現在，陳志堅都還記得有次因整天沒吃飯，突然眼前一片漆黑、直接坐在路邊，一向節儉的他只好破例買了外食回家；但拿到碩士畢業證書回台，他才知道，還好自己提早畢業，「否則當時父母已經準備把家裡的房子賣掉，替我籌每年 1 百萬元的學費。」

來源：《今周刊》 第 1233 期

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