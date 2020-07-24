空巴釋善意！將修改與法、西兩國合約 盼結束與美關稅爭端

歐洲飛機製造商空中巴士 (Airbus) 週五 (24 日) 表示，將修改與法國、西班牙政府訂立的合約，為上述兩國政府提供的貸款支付更高利息，盼能在長達 16 年的飛機補貼爭端上，與美國達成最終協議。

空巴週五 (24 日) 表示，已和西班牙和法國政府達成協議，修改 A350 的可償還啟動投資合約 (Repayable Launch Investment)，為上述兩國提供的優惠貸款補貼支付更高的利息。

空巴認為，這項承諾意味著該公司已完全遵守世界貿易組織 (WTO) 的所有裁決，並表示，這項行動將會是終止長期爭端的最後一步，並消除美國加徵關稅所有理由。

歐盟委員會也表示，這項行動得以抵銷美國針對 WTO 裁決所祭出的關稅，且認為上調利率的舉措有望解決與美國和 WTO 間的爭端。

這場空巴、波音 (Boeing) 的非法補貼之爭始於 2004 年，當時美國指控西班牙、法國、英國等歐洲國家透過非法補貼，幫助空巴生產旗下各類產品，造成自家飛機大廠波音出現銷售上損失，一年後，歐盟指控波音自 1989 年至 2006 年間自美國政府取得價值 191 億美元的非法補貼，爭議纏訟至今已達 16 年。

世界貿易組織 (WTO) 去年 10 月以非法補貼尚未終止為由，允許美國對 75 億美元的歐盟出口商品課徵報復性關稅。

除了免除所有報復性關稅外，歐盟還認為，在疫情引發全球經濟衰退的情勢之下，解決這項長期爭端有其意義，並符合美國和歐盟的共同利益。

歐盟貿易專員 Phil Hogan 呼籲美國給予相應回應，並於聲明表示無法接受針對歐盟商品施加不合理關稅的任何行為，並要求美國即刻取消這些不合理的關稅。