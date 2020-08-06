馬斯克再度警告 可能將特斯拉總部撤出加州

週三 (5 日) 特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 再次威脅，可能在新冠疫情後將特斯拉總部撤出加州。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 5 月中旬公然違反加州禁令、強行復工特斯拉總部弗里蒙特工廠，與當地政府阿拉米達郡 (Alameda) 官員產生衝突，他當時威脅要將總部及未來業務撤離加州，週三馬斯克再次作出同樣的威脅。

馬斯克週三接受汽車新聞播客專訪時表示：「毫無疑問，我們的總部將在短期內留在加利福尼亞。長期來看，我們必須拭目以待。」

特斯拉近期蓋廠動作頻頻，目前除了總部加州弗里蒙特廠，上月底特斯拉宣布將興建美國的第二座超級工廠，地點選在德州的奧斯汀 (Austin) 附近。馬斯克表示，特斯拉會繼續在加州成長，並持續生產供貨全球的 Model S 和 Model X，以及供應北美的的 Model 3 和 Model Y 跨界多用途車。

本週一馬斯克透露，特斯拉有可能在美國設立第三座電動汽車工廠，選址可能落在美東地區。此外，在美國境外，特斯拉在中國上海超級工廠已投產，還計畫將在德國柏林興建歐洲的首座超級工廠。

特斯拉逐漸成長為全球領先的電動車大廠，加州一直是特斯拉的關鍵合作夥伴，但大摩汽車分析師 Adam Jonas 早前表示，未來幾年，在加州生產的特斯拉汽車的占比將會減少，因為在該州生產汽車對於特斯拉財務「具有挑戰性」。

Adam Jonas 稱：「毫無疑問，隨著時間的流逝，弗里蒙特的產量佔全球產量比例將會下降，我們認為未來總部將落腳德州。」

特斯拉週二股價下跌 0.13% 至每股 1485.02 美元，持續在股價高檔徘徊。