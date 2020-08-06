國巨7月營收70.1億元寫22個月新高 華新科同登20個月高點

被動元件廠營收相繼出爐，國巨、華新科受惠被動元件需求持穩，加上併購挹注，國巨 7 月營收彈升達 70.1 億元，月增 54.4%，年增 107%，改寫 22 個月新高，華新科也以 33.6 億元登上 20 個月高點。

國巨 (2327-TW) 累計前七月營收 304.96 億元，年增 25.2%。

國巨解釋，7 月營收大幅增加，主要是基美 (KEMET) 已完整併入國巨合併報表，且中國廠區復工及產能利用率逐步改善，客戶訂單需求穩健推升營收表現。

國巨表示，雖然全球疫情未見舒緩且不確定性高，但營收與產品組合有結構性轉變，未來將聚焦高階規格的車用、工控、航太、醫療等應用，營收及獲利可望維持成長。

華新科 (2492-TW)7 月營收 33.6 億元，月增 6.2%、年增 39.3%；累計前七月營收 185 億元，年減 0.6%。

華新科表示，7 月受惠居家防疫帶動 5G 建置和雲端設備需求，此外，華新科 6 月也開始認列天線元件廠佳邦 (6284-TW) 營收，成為另一動能。

禾伸堂 (3026-TW) 7 月同樣受惠被動元件需求穩定，且代理產品營收回溫，營收 12.62 億元，月增 11.44%、年減 0.46%，前 7 月營收 80.65 億元，年增 0.16%。