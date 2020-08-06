晶華穩住獲利 上半年EPS 1.85元 董事會暫不分配Q2盈餘

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，受新冠肺炎疫情嚴峻衝擊，單季稅後純益 8771 萬元，季減 40%、年減 80%，每股純益(EPS)0.69 元，但仍穩住獲利未見虧損，上半年稅後純益 2.35 億元，年減 68%，每股純益 1.85 元，創 22 年來同期低點；董事會也決議，由於疫情影響，考量營運資金規劃暫不分配第二季盈餘。

除本業受疫情衝擊，晶華說明，子公司 Silks International Investment Inc. 去年同期有認列處分日本東京投資性不動產利益，影響本期淨利減少約 1.9 億元，不過，由於太魯閣晶英、達美樂獲利成長，加上本期認列政府紓困補助款 8237 萬元，抵銷部分衝擊。

由於 2 月以來新冠肺炎疫情使境外旅客客源銳減，加上餐飲因防疫保持社交距離導致營收減少，晶華上半年合併營收僅 23.72 億元，年減 26.32%，營業毛利 5.84 億元，年減 46.55%，毛利率 24.62%，年減 9.32 個百分點。

晶華董事會也通過，暫不分配第二季盈餘，保留資金以度過此整體飯店業的低迷市況，不過，仍將發放去年第 3 季和第 4 季現金股利，每股將發放現金股利 3.9206 元。