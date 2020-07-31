〈奇力新法說〉訂單能見度達10月 Q3將延續成長動能

被動元件廠奇力新 (2456-TW) 今 (31) 日召開法說，總經理郭耀井指出，第二季獲利將隨營收較去年成長，下半年方面，目前在筆電動能延續，網通、車用、手機客戶相繼回溫，訂單能見度達 10 月，第三季也可望延續第二季年增的動能。

郭耀井表示，第二季受惠在家上班、遠距教學等帶動筆電、網通產品需求增加，電感、電阻拉貨同步成長，加上電阻價格調漲，毛利率將優於第一季，整體獲利也可望較去年同期成長。

第三季來看，郭耀井表示，本來擔心旺季不旺，但受惠筆電動能出貨延續，網通、車用、手機需求也回升，加上各廠區現階段未受疫情影響，正常運作，現在看起來比上半年還要踏實許多，第四季則還要再觀察。

以主要產品來看，郭耀井透露，目前電感訂單能見度已達 10 月，不論大型或是小型一體成型電感，第三季稼動率均將維持滿載，因應需求，奇力新也持續擴產，小型電感預計到 8 月底產能將達 6 億顆，加上大型電感產能 3 億顆，電感總產能將達 9 億顆。

至於電阻方面，奇力新旗下旺詮稼動率維持在 5-6 成左右，郭耀井表示，目前手上訂單穩定，價格也維持住，至於競業對手策略或是市場價格的波動，則不多加評論。

奇力新第二季營收 44.98 億元，季增 24.2%、年增 12%，則為歷史次高；上半年營收 81.19 億元，年增 5.3%；個別產品營收占比，微型一體成型電感約 33%、大型電感約 33％、厚膜電阻 17%、材料相關 13%、其他約 3%