〈智易法說〉三大應用迎收割 迎接新一輪營收動能

網通廠智易 (3596-TW) 總經理曾釗鵬表示，目前 5G CPE 用戶端產品，已有多家電信運營商客戶，下半年陸續出貨；Wifi 6 也在過去兩年相繼打進零售商、運營商客戶，最快今年底可望大舉導入；新產品線 Cable Modem，也打入大型 MSO 系統業者，將陸續貢獻營運。

智易認為，今年全球頻寬需求因疫情激增，5G CPE 用戶端產品，也已打入多家電信運營商，今年下半年就會開始出貨，也會投入 5G 開放網路架構 (Open RAN)、小型基地台 (Small Cell) 的開發。

另外，智易在 5G 高速物聯網相關領域，智易也有新進展，公司透露，目前與相關產業的車電業者攜手合作，共同開發融合毫米波之相關產品及應用，不會缺席車聯網市場。

Wi-Fi 6 方面，智易表示，在 2018 年底就先導入零售客戶、去年則導入運營商，現在滲透率大概一半，預計最快今年底到明年上半年，大部分產品都會以 Wi-Fi 6 為主。

智易目前已有許多 Wi-Fi Mesh 技術相關應用，包含整合 AI 技術及 Mesh 功能的智慧音箱及無線智慧模組等，智易表示，Wi-Fi 6 及 Wi-Fi 6e 系列產品可望帶動全產品線，包括 Fiber、 DSL Gateway 及無線 Mesh Repeater 等產品同步成長。

除了既有產品，智易新產品線 Cable Modem，今年也成功打入北美大型 MSO 系統業者，雖然目前營收占比僅個位數，但 MSO 為智易的新類型運營商客戶，未來除了銷售 Cable Modem 產品之外，也有機會推廣其他類型如 5G、Small Cell、STB、OTT、WiFi、 PON 等產品，創造新一輪營收動能。