信昌電Q2純益季增1.3倍 EPS 1.24元改寫5季新高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 旗下信昌電 (6173-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，稅後純益 2.13 億元，季增 129%、年增 20%，每股純益 1.24 元；上半年稅後純益 3.06 億元，年減 32%，每股純益 1.78 元。

信昌電第二季營收 13.2 億元，季增 21%、年增 22.5%；毛利率 27.2%、季增 1.7 個百分點、年減 2.2 個百分點；營益率 19.3%，季增 1.8 個百分點、年減 1.5 個百分點，稅後純益 2.13 億元，季增 129%、年增 20%，每股純益 1.24 元。

信昌電上半年營收 24 億元，年增 0.8%、毛利率 26.5%，年減 5.2 個百分點、營益率 18.5%，年減 5.3 個百分點，稅後純益 3.06 億元，年減 32%，每股純益 1.78 元。

信昌電第二季儘管毛利率、營益率較去年下滑，但在營收規模放大之下，單季純益仍改寫 5 季新高，不過，上半年受到疫情影響，整體獲利表現仍較去年同期衰退。

信昌電母公司華新科，近日也公告第二季自結損益，稅前盈餘 25.27 億元，季增 167%、年增 4.6%，每股稅前盈餘 5.2 元；上半年稅前盈餘 34.73 億元，年減 36.3%，每股稅前盈餘約 7.15 元。