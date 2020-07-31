華新科Q2獲利重返成長 上半年每股稅前賺7.15元

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 公告第二季自結損益，稅前盈餘 25.27 億元，季增 167%、年增 4.6%，每股稅前盈餘 5.2 元；上半年稅前盈餘 34.73 億元，年減 36.3%，每股稅前盈餘約 7.15 元。

華新科第二季營收 87.67 億元，季增 37.4%、年增 11.3%；營業利益 22.43 億元，季增 123%、年減 0.5%；營益率 25.6%，季增 9.8 個百分點、年減 3 個百分點；稅前盈餘 25.27 億元，季增 167%、年增 4.6%，每股稅前盈餘約 5.2 元。

華新科上半年營收 151.41 億元，年減 6.4%、營業利益 32.49 億元，年減 34.9%、營益率 21.5%，年減 9.4 個百分點、稅前盈餘 34.73 億元，年減 36.3%，每股稅前盈餘約 7.15 元。

展望下半年，華新科日前認為，筆電動能可望延續，上半年表現較差的手機應用，第三季起需求可望反彈，車用雖然還要觀察歐美車廠復工情形，但預計也將逐步回溫。

而華新科也持續擴產，將在高雄園區投資 72 億元，向同集團的華東，購買部分廠區及增購設備，擴充高階積層陶瓷電容 (MLCC) 產能，預計明、後年陸續投產貢獻營運。