〈奇力新法說〉LTCC出貨量將翻倍 天線產品迎收割期

被動元件廠奇力新 (2456-TW) 近年積極拓展新應用市場，總經理郭耀井表示低溫共燒陶瓷 (LTCC) 射頻端產品，朝手機、模組發展，出貨量將大幅翻倍；且天線產品也迎來收割期，第四季就有顯著的成果。

郭耀井表示，LTCC 射頻端產品過去都是日廠的天下，奇力新雖然也有小量出貨，但主要應用在網通產品，不過，今年下半年開始，有機會切入手機、模組市場。

郭耀井進一步指出，雖然目前 LTCC 一個月出貨僅約 2000-3000 萬顆，但跨入手機、模組後，數量將大幅翻倍，現階段 LTCC 設備月產能可達 1 億顆，隨著出貨逐步拉抬，也會逐步擴產至 2 億顆。

不過，據悉，目前國內業者有在生產 LTCC 的廠商，月產能約落在 1.5-2 億顆不等，郭耀井強調，雖然奇力新起步較晚，但擁有生產成本的優勢，可望隨著出貨量，顯著反應在營收、毛利率表現上。

至於天線佈局，郭耀井看好，應用層面廣泛，包含 TWS、IoT 裝置、網通、車用、手機等，預計今年第四季到明年第一季之間，就會有顯著的成果。

其餘產品方面，奇力新的整合式被動元件 (IPD) 無線充電模組，也打進知名品牌的無線鍵盤及無線充電模組；另外，因應 DDR 5 規格制定，奇力新也已經在跟美系、韓系客戶，共同設計新一代電感規格，但實際銷售估計還要 1-2 年。