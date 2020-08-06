嬌生、華府敲定10億美元協議 未來向美國供應1億劑疫苗

嬌生 (JNJ-US) 週三 (5 日) 宣布和美國政府達成 10 億美元以上的疫苗採購協議，未來將向美國供應 1 億劑新冠肺炎 (COVID-19) 實驗性疫苗。

嬌生成為繼歐洲製藥商賽諾菲 (Sanofi) 和葛蘭素史克 (GSK)、輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 後，近期和美國政府簽訂潛在疫苗供應協議的製藥公司。後兩組製藥商此前分別以 21 億美元、19.5 億美元協議，與美國政府合作研發、試驗和生產潛在疫苗。

嬌生首席科學長 Paul Stoffels 於一份聲明中表示：「非常感謝美國政府對我們研發平台、疫苗技術的信任和支持，我們正在擴大疫苗產量，向美國及全球供應急用的新冠病毒疫苗。」

截至台北時間週三 (5 日)23:48，嬌生盤中微漲 0.69%，至 148.24 美元。

嬌生盤中股價走勢 (圖：Investing.com)

隨著越來越多製造商與政府達成供應協議，接下來疫苗定價將成為一項爭議性問題。輝瑞此前宣佈每次療程定價 39 美元，即每劑 19.50 美元作為疫苗預購價，由於獲取資金中有半數受政府指定用於疫苗研發，賽諾菲和葛蘭素每劑疫苗定價則不到 10.50 美元。

此外，《金融時報》上週報導，Moderna 有意將疫苗價格定在每次療程 50-60 美元，即每劑疫苗定價 25-30 美元，遠高於其他公司開出定價。

不同於上述公司，嬌生並未在協議中明確透露所獲資金規模，但傳出該公司似乎決定將疫苗定價於每劑 10 美元以上。