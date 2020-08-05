印度7月服務業PMI續升至34.7 仍低於市場預期

根據 IHS Markit 的數據顯示，由於疫情相關封鎖措施迫使商業活動關閉，並導致裁員潮，印度 7 月服務業採購經理人指數 (PMI) 連續第三個月改善至 34.2，高於 6 月份的 33.7，但仍低於市場預期的 38.8。

服務業是印度經濟成長的主要驅動力，由於疫情相關嚴格限制措施，導致 7 月服務業 PMI 持續呈現萎縮，連續第五個月低於成長與萎縮的分界點 50。

據統計，印度是全球新冠肺炎 (COVID-19) 病例數第三高的國家，僅次於美國和巴西，確診病例超過 180 萬人，死亡人數超過 38000 人。在疫情未見緩解的情況下，迫使各區和中央政府採取嚴格的封鎖措施，以遏制疫情持續蔓延，人們被迫待在家中，企業被迫關閉，需求大幅下滑，並加劇了對經濟嚴重衰退的擔憂。

IHS Markit 經濟學家 Lewis Cooper 表示，商業活動和新訂單持續萎縮，企業被迫暫時關閉，市場需求疲軟。同時，企業對未來 12 個月仍然抱持悲觀態度，並以有史以來最快的速度在進行裁員。Cooper 也表示：「在如此長時間的持續低迷下，任何實質性的恢復都將要花費數月甚至數年的時間。」

分析師預估，印度經濟將在 2020 財年萎縮 5.1%，將創下自 1979 年以來的最大跌幅。印度經濟前景惡化，也增加了印度央行在近期政策會議上再度降息的可能性。

自 3 月底以來，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在一夜之間實行了全球最嚴格的封鎖措施，以減緩疫情的傳播後，目前估計印度有 1 億 7 千萬名財政困難、打零工的藍領工人面臨苦難。小摩 (JPMorgan) 新興市場經濟學部負責人 Jahangir Aziz 表示，印度當局不願採取更多措施來支持其最弱勢群體的原因可能是人們低估了疫情的帶來衝擊的嚴重程度，也將難以實現復甦。