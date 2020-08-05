WTO：受疫情衝擊 今年全球貿易預期萎縮13%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，防疫相關封鎖措施對全球貿易帶來嚴重衝擊，世界貿易組織 (WTO) 表示，由新冠肺炎疫情的衝擊，預期今年全球貿易將下跌 13%，不過優於先前最悲觀預期的 32% 暴跌。

世界貿易組織總幹事 Roberto Azevedo 表示，組織內部越來越擔憂各國為應對疫情，而走向國家內的自給自足。

Azevedo 認為，一個國家將生產集中在單一地區，將會遭受更多類型的衝擊，國家應該使生產供應來源多樣化。他也預期，疫情將使全球價值鏈在未來幾年內重新配置。

WTO 表示：「按照目前的情況來看，在今年剩下的時間裡，貿易量只需要每季增長 2.5%，就可以達到樂觀的預期。但是，展望 2021 年，不利的事態發展，包括第二波疫情可能爆發，經濟成長弱於預期，以及廣泛的貿易限制，可能會導致貿易擴張低於先前的預期。」

Azevedo 指出，來自各國政府的支持政策，將有助於減輕持續的打擊，並穩定經濟從危機中復甦的步伐，Azevedo 說道：「為使產出和貿易在 2021 年強勁反彈，財政、貨幣和貿易政策都必須保持朝同一方向發展。」

新加坡銀行星展集團 (DBS) 執行長 Piyush Gupta 認為，全球經濟正面臨一個巨大挑戰。「政府要繼續投入資金，或使用公共財政政策來支持企業，將是一個真正的挑戰，尤其是在全球的中小企業領域當中，我認為明年這將是一個巨大的挑戰。」Gupta 說道。

Gupta 也警告，不良貸款比率可能會比全球金融危機期間來的更高。此外，加上如今低利率的環境，銀行業面臨的挑戰更為加劇。