疫情持續威脅經濟前景 印度日經製造業PMI連4個月下跌

週一 (3 日) 公布的商業調查數據顯示，印度的工廠蕭條在 7 月份加劇，主因是新的經濟封鎖措施持續打擊消費需求及工廠產出，並增加經濟急速萎縮的機率。

印度 7 月日經 / IHS Markit 製造業採購經理人指數 (PMI)，由 6 月的 47.2 跌至 46.0，連續第 4 個月低於 50，創下自 2009 年 3 月以來最長的經濟萎縮期。

IHS Markit 經濟學家 Eliot Kerr 表示，產出和新訂單的關鍵指標兩者下降速度都加快，破壞了過去兩個月的穩定趨勢。

印度是全球新冠肺炎 (COVID-19) 病例數排名第 3 高的國家，也使得封鎖措施被迫持續，預計今年將寫下自 1979 年以來最大速度的經濟萎縮。

Kerr 指出，調查顯示，企業目前難以獲得業績，一些客戶仍然處於封鎖狀態，這表明在疫情狀況好轉，促使防疫措施放寬之前，經濟活動難以增加。

儘管工廠再次降價，但新訂單和產量依舊進一步下降，顯示總體需求疲軟，導致企業連續第 4 個月裁員。

自今年 3 月以來，印度央行已經下調利率 115 個基點，分析師預計在今年年底之前，印度央行可能再將基準利率降低 50 個基點。

印度股市週一表現不佳，連續第 4 個交易日下挫，疫情仍在擾亂其經濟前景。截至孟買上午 10:57，印度股市 S&P BSE Sensex 指數下跌 1%，至 37233.06 點，這將是自 3 月 19 日以來最長的跌勢。