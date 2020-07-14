SIAM：印度車市將需要3-4年 才能恢復至2018年水平

印度汽車製造商協會 (SIAM) 在週二 (14 日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的封鎖措施對汽車製造商月度營收帶來衝擊，加上汽車業本身就面臨需求疲軟的情況，印度的汽車銷量恐將需要再 3 到 4 年的時間才能恢復到 2018 年的銷量水平。

印度汽車業原先便已經面臨需求放緩的情況，而政府規定採用更嚴格的排放標準也迫使汽車製造商提價，從而流失了部分客戶。如今，受到疫情的影響，製造業供應鏈中斷更使得當地汽車銷售雪上加霜。

印度的乘用車銷量在 2018 至 2019 財年中增長了 3%，達到 337 萬輛，但由於需求疲軟和疫情的爆發，今年的汽車銷量下跌了 18%。

SIAM 表示，6 月份印度國內汽車和 SUV 的銷量較去年同期下跌了 50%，而兩輪車的銷量則下跌了 39%。兩輪車被廣泛視為農村經濟狀況的一個指標。

疫情在印度的迅速傳播以及隨後在全國範圍內的封鎖，迫使數家汽車製造商暫停了生產，4 月份的銷售量掛零，也使得該產業的狀況更加惡化。

SIAM 總裁 Rajan Wadhera 表示：「由於供應鏈中斷和需求疲軟，銷量增長緩慢。」

根據 SIAM 數據，印度最大的汽車製造商 Maruti Suzuki 在 6 月份僅售出 51274 輛乘用車，較去年同期下跌 50%，而現代汽車在印度的銷量則暴跌 49%。

印度是世界第二人口大國，正在逐步截除防疫封鎖，然而當地病例數仍持續上升，如今再破 90 萬大關，在過去 24 小時新增 2 萬 8498 病例，共 553 例死亡，當地疫情進一步惡化。