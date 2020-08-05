印尼第二季GDP縮減5.3% 20年來首度出現萎縮

根據印尼統計局 (Statistics Indonesia) 在週三 (5 日) 公布的官方數據顯示，為遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，相關的封鎖措施對印尼經濟帶來嚴重衝擊，印尼第二季國內生產總值 (GDP) 下滑 5.32%，是自 1999 年以來首度出現萎縮。

印尼 GDP 走勢 (圖片：彭博社)

數據顯示，東南亞最大經濟體印尼在 4 月至 6 月的第二季期間，GDP 年減 5.32%，慘於分析師預期的萎縮 4.61%，季減 4.19% 的結果也差於預期的縮減 3.65%。

新加坡華僑銀行 (OCBC Bank) 經濟學家 Wellian Wiranto 說：「已經知道打擊即將出現，並且一直在為此做準備，但是當打擊來臨時，衝擊仍然嚴重，可以說這就是印尼第二季 GDP 數據的寫照。儘管下半年我們有望見到復甦，但全球發展情況，使前景的不確定性仍高。」

印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 表示，經濟已顯示出從第二季的低迷中復甦的跡象，家庭消費支出、消費者購買力和農村地區的貨幣流通正出現反彈。但是，國內疫情似乎沒有減弱的跡象，可能因此對印尼的前景造成壓力。

印尼政府已經多次下調了經濟成長預期，目前預計全年 GDP 在 - 0.4% 至 1% 的範圍內。印尼央行則將全年 GDP 預期下調至 0.9% 至 1.9%。

Wiranto 表示，印尼央行可能將會面臨下調利率的壓力。儘管政府當局傾向於放寬封鎖限制，以幫助振興當地經濟，但仍有出現新一波疫情的風險。

印尼央行副行長 Destry Damayanti 曾表示，疫情的衝擊下，印尼將會呈現 U 型復甦，因為並未見到印尼疫情已經達到高峰。Damayanti 也指出，印尼採取了逐步重新開放的措施，將使經濟更難出現強勁的反彈，因此復甦所需的時間將比最初預期的時間要要長。另外，Damayanti 也擔憂，全球經濟持續下滑的壓力，已對新興市場資產造成壓力。