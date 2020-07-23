蓬佩奧：印度有望從中國吸引走全球供應鏈

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 在週三 (23 日) 表示，由於全球與中國的緊張局勢持續延燒，且印度贏得了包括美國在內全球許多國家的信任，有機會從中國吸引走全球供應鏈。

蓬佩奧在美印商業委員會 (USIBC) 年度峰會上表示，印度有機會吸引中國以外的全球供應鏈，並減少在電信、醫療用品等領域中仰賴中國企業。他表示：「印度之所以處於這一位置，是因為該國贏得了包括美國在內的世界許多國家的信任。」

同時，蓬佩奧也強調印度需要鼓勵對美國增加貿易和投資的開放環境。「要實現這些有價值的目標，印度將需要鼓勵更加開放的環境，以增加貿易和投資。印度人和美國人都具有勤奮和創業精神，我有信心，兩國的伙伴關係只會越來越牢固。」蓬佩奧說道。

如今中美兩國之間緊張局勢加劇，對全球貿易關係帶來威脅，也使得企業和政府開始尋求將資源從中國轉移出來，並實現多元化供應鏈。印度當局也尋求將該國打造為區域製造中心，以吸引更多欲將供應鏈移出中國的公司。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 一直在倡導促進國內製造業和保護小企業。先前，莫迪除了開展「印度製造」計劃外，還發起了印度獨立運動 (Atmanirbhar Bharat)。

不過，目前中國是印度最大的進口來源國，去年包括電子產品、工業機械和有機化學品在內的採購額高達近 700 億美元。印度對中國的貿易逆差為 500 億美元。