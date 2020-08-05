〈台股盤中〉一度重回12800點大關 個股輪動快速

台股加權指數今 (5) 日上漲 52.42 點開出後，隨即大漲超過百點，其中權值股力守紅盤上整理，生技族群也震盪偏強，多方格局穩健，指數最高來到 12816.39 點，盤中則壓回至漲 50 點附近震盪，多空激戰 12800 點大關，預估成交值約 2500 億元。

前 50 大權值股早盤下跌不到 10 檔，多數處在偏多整理，緯穎漲近 3%，華碩、國巨、台泥、豐泰等漲逾 1.5%，台積電、台新金、台灣高鐵、新光金、廣達、統一超和彰銀等漲 1% 上下。

被動元件族群同步走強，信昌電大漲半根停板最熱絡，奇力新漲 4%，大毅漲近 3%，蜜望實、光頡和立敦等漲 2%，華新科、禾伸堂漲 1% 上下，法人指出，華新科和奇力新已陸續啟動擴產計畫，市場看好 5G 時代的 LTCC 用量將大幅成長。

生技族群也持續熱絡，杏國、杏輝、順藥攻漲停板，亞諾法漲 8%，懷特漲超過 6%，中天、合一漲 5% 上下，藥華藥漲 2%，「天國一輝」走強表現有利投資人信心匯集。

PCB 大廠欣興獲外資喊到 100 元價位後，盤中一度亮漲停燈號，景碩漲 5%，南電也漲 2% 上下。

整體來看，大盤持續見資金輪動態勢，個股一檔一檔冒出維繫人氣，集中市場上漲家數 640 餘家，有逾 10 檔漲停，店頭市場上漲家數也達 500 檔，漲停 10 餘檔，均未見跌停股。

元大投顧指出，台股 7 月 28 日同創天價與天量後，籌碼已有混亂現象，近期指數大多維持區間整理，而目前處在第二季財報和 7 月營收密集公布期，勢將影響個股走勢。

國泰證期研究部提醒，雖然目前大盤短中長期均線維持多方排列，但大盤呈現價漲量縮、價跌量增的成交量，整體量價結構不佳，再加上近期外資在現貨市場仍未明顯加碼，上漲的不確定因素已慢慢浮現。