〈台股盤前〉蘋果攻頂領那指續創高 靜待蘋概股助攻

台股昨 (4) 日在半導體股領軍下開高收高，終場勁揚 196 點，收最高點 12709 點。美股今晨全面收高，尤其蘋果攻頂帶動那斯達克續改寫歷史新高，預期有助台股今日持續上攻，可靜待蘋概股表現。

台積電、聯發科攜手甩尾，台積電收漲 2.2% 至 425.5 元；聯發科開高走高收最高 732 元，漲幅 5%；聯電則開高收斂漲幅至 3%，其他如 ABF 載板、生技也有不錯表現，南電攻上漲停、欣興上漲近 6%；中天緊閉解除也亮燈漲停，杏國跟進漲停，合一、杏輝也收於盤上。

昨天內外資合體，三大法人同步買超台股，合計買超 75.44 億元，其中自營商買超 12.64 億元，投信買超 8.12 億元，外資買超 54.68 億元。不只法人加持，散戶融資也峰搶電子股，台股融資餘額最新攀上 1476 億元，連五增，並創下 2018 年 10 月來近兩年新高。

台積電股價上周衝上歷史天價 466 元之後，外資開始連日調節，導致股價回檔，昨天漲勢再起，早盤以 421.5 元開高後，終場收在當日最高價 425.5 元、漲 9.5 元，收復 5 日線，市值重回 11 兆元大關、達 11 兆 333 億元，外資終止連五賣，轉買逾 1 萬張。

台積電今日適時再傳來利多傳聞，法人圈傳出，高通原本交由三星代工的 5 奈米產品，因三星開發進度出現問題，高通近期緊急向台積電求援，大量回歸至台積電生產，預計 2021 年下半年開始產出。此利多消息可望再加持台積電股價發威。

市調機構 Canalys 昨日公布第 2 季全球平板電腦出貨達 3,750 萬台，年增 26%，在連續 22 季下滑後，止跌回升，蘋果 iPad 穩居龍頭，出貨量 1430 萬台，年增 19.8%，蘋果看好本季返校潮商機，將帶動 iPad 銷售成長，主力代工廠仁寶與鴻海受惠大。兩檔股價是否表態值得關注。

整體來說，台股昨天表現強勢，終場收最高點超過前日高點，化解套牢籌碼，台灣第 2 季不受疫情影響，公司營運表現可望繳出佳績，預期 8 月的財報偏向利多，故台股短線仍偏多可望上演「有基之彈」。