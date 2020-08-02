〈台股風向球〉資金狂潮未退前 個股上演接力賽

台股指數漲上 13000 點大關創史上新高後，留下長上影線，不過，周線仍連 7 紅，周漲 360 點，大盤看回不回，法人指出，國內外熱錢湧入股市，即便台積電漲後壓回，其他個股有望延續市場熱度，接下來，除了台積電和聯發科上漲續航力外，多頭需留意三大重點，包括台幣能強到何時、國內二次疫情升溫，及個股第二季財報數據。

法人認為，資金熱度、疫情發展和財報都將影響行情走向，在疫情對產業後市或整體經濟產生實質衝擊前，資金熱潮持續簇擁，個股可望接棒表現，持續墊高指數。

台幣已連 9 周升值，上周衝破 29.3 元關卡寫下 2018 年 4 月以來新高價，7 月升值幅度逾 0.5%，已較 6 月飆升 1.2% 略見緩和，可見台灣央行積極穩定匯率穩定所致，不過資金流入力道仍明顯高於匯出實質需求。

法人認為，進入 8 月後，由於仍處除息旺季，在低利環境下，配息後帶來的資金活水可望再度投入股市，台幣偏強態勢應難以扭轉。

不過，國內疫情不確定性升溫，周末不僅新增 6 例境外移入，更有 1 例外籍技師待釐清感染源，疫情指揮中心坦言不排除爆發第二波疫情。

籌碼面來看，外資過去一周賣超力道增加，合計賣超達 176 億元，賣超張數前 10 大個股以金控股為主，若就金額來看，則是漲高的聯發科和台積電較多，均超過 30 億元。

整體而言，元大投顧認為，台積電大漲後，資金開始往低基期股點火，少了權值股吸金後反有利台股各家爭鳴。

國泰證期研究部表示，台積電走強時，中小型股仍維持相對強勢，改變過去的資金排擠效應，有助指數延續強勢，儘管上方 13000 點賣壓仍重，尚需等待時間消化，不過後續美國科技股的財報與展望能持續優於預期，指數有機會再次上攻整數大關。

而永豐證券則提醒，中短期美國總統選舉須留意，8 月民主共和兩黨都將正式推出候選人，競爭進入短兵相接。