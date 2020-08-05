電子權值股衝鋒 台股續寫收盤新高 上漲92點收12802點

美股那斯達克指數周二持續創高，台股今 (5) 日在台積電、大立光、聯電等電子權值股領軍下，各類股齊揚，指數一舉衝破 12800 點關卡，終場上漲 92.38 點或 0.73%，收在 12802.3 點，續寫收盤歷史新高，成交值為 2389.92 億元。

觀察蘋概三王，台積電今日跳空開高，一度漲近 2% 來到 433.5 元，但隨即面臨調節，漲幅縮至 1% 以內，以 429 元作收；大立光開低走高，終場上漲逾 2%，收在 3895 元；鴻海則一路在平盤附近整理，終場翻黑收 77.9 元。聯電再度發動攻勢，最高來到 25.6 元，終場上漲 1.4%，收 24.9 元。

IC 設計指標股聯發科呈現高檔盤整格局，終場收 730 元小跌 0.3%；高價股再掀比價效應，祥碩及矽力 - KY 盤中皆漲逾半根停板，終場由祥碩 1885 元略勝一籌穩居股后；台股第五高價股信驊同步大漲逾 5%；力旺股價持續創高，躋身 600 元俱樂部；瑞昱、聯詠今日也成功站上 400 元、300 元大關。

PCB 族群再度獲買盤青睞，欣興受惠 ABF 載板滿載生產，下半年營運看好，外資目標價喊出百元，今日股價挾量攻上漲停，創 20 年新高，同時帶動 PCB 族群向上攻堅，華通、景碩、金像電等皆漲逾半根停板，南電、健鼎、燿華等也都表現不俗。