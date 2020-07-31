黃天牧提「沒有台積的台股是何風貌？」金管會檢討籌資機制

金管會主委黃天牧今 (31) 日在「2020 台灣資本市場論壇」表示，在中美貿易衝突、疫情等因素下，使得全球供應鏈重組，如何定義在亞洲之間的地位，是目前所要思考的問題，未來十年是台灣 30 年來難得的好機遇，大家也要思考，「沒有台積電的台股市場是什麼風貌？」金管會要積極檢討台股籌資、交易機制。

前總統李登輝昨晚逝世，黃天牧表示，總統蔡英文提到前總統李登輝對台灣發展的貢獻，讓他深深有感，台灣有很大優點是「以法治國」，台灣民主發展呵護了經濟、資本市場發展，不只殖利率吸引人，公司治理好、財報透明、永續發展價值都與民主政治發展息息相關。

黃天牧認為，未來十年是台灣 30 年來難得的好機遇，尤其，在中美貿易戰、肺炎疫情發生後，使得全球供應鏈重組，如何定義在亞洲之間的地位，應是目前所要思考的問題，因此，金管會要積極檢討台灣的籌資、交易機制；包括今年陸續上路逐筆交易、零股交易、明年則有冷門股的造市機制。

黃天牧點出，大家也要想想，「沒有台積電的台股市場是什麼風貌？」，台積電權值大，在台股的股價、量能上都占很重要角色，但站在監理者角色，更關心的是資本市場均衡發展，台灣半導體產業有很多台灣之光，但其他產業也要同步，所以造市機制很重要。

黃天牧也提到，未來將推動公司治理藍圖 3.0，希望在亞洲能有一席之地，也能獲得國際肯定，至於資安方面也要重視，好好掌握 30 年機遇。

至於川普 30 日透過推特表示建議延後 2020 年總統大選，加上美國經濟數據不佳，道瓊跌逾 200 點，是否衝擊台股？黃天牧指出，川普只是提出建議但最後又改口收回了，因此，對於台股的影響性要再觀察。