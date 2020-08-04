韋僑導入醫療客戶帶動毛利率創高 上半年EPS 1.48元

受惠醫療客戶導入物聯網 (IoT)，電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 第二季毛利率走高到 29.11%，創新高，稅後純益 2587 萬元，季減 4.2%，年增 11.89%，上半年稅後純益 5287 萬元，年增 45.27%，每股純益 1.48 元。

韋僑因應市場需求增加，將投資 13 億元興建自有新廠擴產，預計 8 月 13 日動土，董事長曾穎堂指出，為支應新廠工程款，將辦理現增籌資 4 億元，是上櫃掛牌以來首度籌資，預計明年第 2 季送件。

韋僑第二季營收 2.47 億元，毛利率 29.11%，創新高，季增 1.8 個百分點，年增 2.52 個百分點，稅後純益為 2587 萬元，季減 4.2%，年增 11.89%，每股純益為 0.73 元。

韋僑上半年營收 5.07 億元，毛利率 28.19%，年增 1.59 個百分點，稅後純益 5287 萬元，年增 45.27%，每股純益 1.48 元。

韋僑目前產線為租用廠房，公司花 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，正進行建廠動工前準備階段，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已設計完成，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化。

韋僑 RFID 應用在工業製程領域，包括物聯網到工業 4.0，可藉感測器讀取 RFID 相關資料，目前醫療耗材市場成長最快，到 2020 年第一季營收比重將提升到 16%，今年下半年還有新醫療客戶加入，可透過降低傳統 RFID 門禁卡片比重，避開陸廠價格競爭。

RFID 運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。韋僑已出貨美商針筒品牌廠，進入穩定供貨期。

韋僑最大股東為希華 (2484-TW) 持股 11.46% ，董事長也由希華董事長曾穎堂擔任。