建碁Q2單季轉虧為盈 每股賺0.01元

宏碁 (2353-TW) 旗下建碁 (3046-TW) 今 (4) 日公告第 2 季財報，在歐美疫情趨緩、轉型策略發酵下，第 2 季單季轉虧為盈，稅後純益 195.1 萬元，每股純益 0.01 元；不過上半年由於第 1 季仍是虧損，因此整體稅後虧損 4567.2 萬元，較去年盈轉虧，每股虧 0.63 元。

建碁第 2 季合併營收 38.15 億元，季增 34.46%、年減 20.6%，毛利率 23.91%，季增 1.06 個百分點、年減 3.82 個百分點，營益率 - 1.94%，較上季 - 21.14% 大幅改善，稅後純益達 195.1 萬元，單季轉盈，每股純益 0.01 元。

建碁今年上半年營收達 66.53 億元、年減 28%，毛利率 23.46%，年減 4.72 個百分點，營益率 - 10.13%，較去年 -0.62% 虧損擴大，稅後虧損 4567.2 萬元，較去年盈轉虧，每股虧 0.63 元。

建碁近年持續轉型，除跨入系統業務、數位看板市場外，近期也搶進電動車數位充電市場，旗下自有品牌 AOPEN 也獲得美國獨立電動車充電服務商 VOLTA Charging 採用，可望成為未來營運動能之一。