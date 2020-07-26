韋僑新廠8/13動土 現增案籌資4億元明年Q2送件

醫療產業客戶加速導入物聯網 (IoT) ，電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 因應市場需求增加，將投資 13 億元興建自有新廠擴產，預計 8 月 13 日動土，董事長曾穎堂指出，為支應新廠工程款，將辦理現增籌資 4 億元，這也是上櫃掛牌以來首度籌資，預計明年第 2 季送件。

韋僑目前生產產線為租用廠房，公司花 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，正進行建廠動工前準備階段，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已設計完成，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化。

曾穎堂說，韋僑建新廠進度一如規劃，選定 8 月 13 日舉行動工儀式，建廠投資已取得經濟部根留台灣企業的貸款利息補助，目前仍可以自有資金支應建廠案，明年第二季才會送件金管會辦理現增案。

韋僑 RFID 應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，目前醫療耗材市場成長最快，到 2020 年第一季營收比重將提升到 16%，今年下半年還會有新醫療客戶加入，也可透過降低傳統 RFID 門禁卡片比重，避開陸廠價格競爭。

RFID 運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。韋僑已出貨美商針筒品牌廠，進入穩定供貨期。

韋僑今年上半年營收 5.07 億元，年增 8.36%，預估下半年營收超越上半年，全年可望超越去年 10.11 億元，再創新高，2020 年每股稅後純益法人預估為 3 元。韋僑將配發 1.1 元現金股利，為三年來新高股利水準。

韋僑由希華 (2484-TW) 持股 11.46% 為最大股東，董事長由希華董事長曾穎堂擔任。