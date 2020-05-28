韋僑因應新廠興建 將辦IPO以來首度現增擬籌資4億元

醫療產業客戶加速導入物聯網 (IoT) 應用挹注動能，電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 因應市場需求增加，將投資 13 億元興建新廠擴產，董事長曾穎堂今 (28) 日在股東會後指出，為支應新廠工程款，韋僑將辦理現增籌資 4 億元，這也是韋僑上櫃掛牌以來首度籌資。

韋僑目前生產產線為租用廠房，斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，正進行建廠動工前準備階段，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已設計完成，6 月動工，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化。

韋僑 RFID 應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，預計將隨工業 4.0 擴大而成長。目前成長最快的醫療耗材市場，到 2020 年第一季營收比重將提升到 16%，預計今年下半年還會有新醫療客戶加入，營收比重可望增加，也可透過降低傳統 RFID 門禁卡片產品營收比重，避開陸廠價格競爭。

RFID 運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。韋喬已出貨美商針筒品牌廠，進入穩定供貨期。

韋僑去 (2019) 年稅後純益 7804 萬元，年增 81.97%，每股純益達 2.19 元，股東會今天通過配發 1.1 元現金股利，為三年來新高股利水準。

韋僑以石英元件廠希華 (2484-TW) 持股 11.46% 為最大股東，董事長由希華董事長曾穎堂擔任。