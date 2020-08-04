〈迪士尼財報前瞻〉Let it go！疫情期業績必然醜陋 華爾街聚焦前景

撇開串流影視服務 Disney + 不看，新冠肺炎疫情對迪士尼 (DIS-US) 來說是一場完美風暴：生產計畫中斷、電影發行遲延、主題樂園關閉、巡迴表演暫停，且客戶也大砍其廣告預算的多樣難題，而直接面對消費者的串流媒體 Disney + 僅占迪士尼營收一小部分，且尚未實現獲利。

迪士尼預計週二盤後公布會計年度第三季財報，但因華爾街早已料到這數字肯定非常醜陋，所以對投資者來說可能重要性不大，他們主要聚焦該公司的復甦前景。

迪士尼高層會發表看到的經濟活動復甦狀況，其評論將受投資者密切關注。隨著體育賽事恢復進行以及主題公園的逐步開放，投資者將盼望得知迪士尼下一步計畫。

分析師預期 Q3 財測數據

調整後每股虧損： 61 美分（前季調整後 EPS 60 美分、去年同期調整後 EPS 1.35 美元)

營收：年減 39% 至 124 億美元

Ebitda：自去年同期的獲利 46 億美元下降至虧損 5000 萬美元。

迪士尼股票在 2020 年感受到壓力，但也已遠遠脫離 3 月下旬的今年低點，今年到上週五迪士尼股票下降 19%，高層也在今年稍早暫停派息，相較而言，S&P 500 除權後還有 2% 收益率，而道指跌幅也僅 7%。

但其他傳統媒體股今年股價下跌的程度甚至超越了迪士尼：ViacomCBS (VIAC-US) 和 Discovery (DISCA-US) 這兩家都分別下跌 36%；AMC Networks (AMCX-US) 重挫 42%，以及 Fox (FOXA-US) 下跌 30%。

然而，同樣期間內市場聚焦的 Netflix (NFLX-US) 今年迄今股價飆漲 51%。

下述為華爾街的期望與近期歷史回顧：

• 迪士尼第二季度的財務結果顯示，該公司承受著來自各方的壓力，因為新冠疫情以及相關的防疫措施 (例如社交距離的規定）使公司幾個核心業務難以持續運作。2020 年原定為串流媒體大舉投資，但其結果是獲利下降 93%。

• 經一次性因素和其他影響因素調整後，迪士尼第二季度 EPS 為 60 美分，遠低於分析師估計的 93 美分，該期間銷售額為 180 億美元，大約與分析師的預期相同。調整後的 Ebitda 自一年前的 43 億美元下降至 36 億美元，股價次日下滑 0.2%。

• 迪士尼產品組合中的亮眼就是 Disney+，加上 ESPN+ 和 Hulu 就是迪士尼串流策略。疫情期間，由於大眾被困在家裡追劇，整個串流產業服務受益匪淺。迪士尼表示，Disney + 在推出 5 個月後，今年 4 月全球付費訂閱人數已達 5000 萬人。

• 華爾街分析師傾向看漲迪士尼：50% 給予買進或等同買進的評級、46% 建議持有，僅有 1 位分析師認為該賣出。華爾街平均目標價 123.52 美元，較目前交易價格隱含約 6% 上漲空間。

• Bob Chapek 今年稍早自 Bob Iger 手中接任執行長，Iger 仍在迪士尼擔任執行董事長。管理層將於週二美東時間 4:30 與分析師舉行電話會議。