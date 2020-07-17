美司法部長：蘋果、迪士尼等企業短視近利 屈從中國政府

美國川普政府持續對中國開砲，司法部長巴爾 (William Barr) 週四 (16 日) 在密西根州公開演說中，抨擊迪士尼及蘋果等美國企業，以犧牲美國和西方民主價值觀為代價，讓中國政府累積影響力及財富。

巴爾批評美國企業短視，只關心下一季的財報，不了解美中之間的利害關係。

巴爾表示，「雙贏在中國的意思是，中國連贏兩次」。他強調，全球化並不總是通往自由，聽從中國共產黨的指令，不會帶來更好的世界。

近來包括白宮國家安全顧問 Robert O'Brien、FBI 局長 Christopher Wray，均發表針對中國的強硬談話。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 下週將訪問英國，預計也會針對中國發表演說批評。

巴爾週四特別點名迪士尼、蘋果等美國企業短視近利。他批評迪士尼同意讓中國政府官員參與對上海迪士尼主題公園的管理，還提及蘋果在中國刪除新聞應用 Quartz 及 VPN 等程式，還下架支持民主的歌曲。

巴爾表示，中國政府發動駭客攻擊，竊取美國公司和大學新型冠狀病毒疫苗研究成果，大量囤積抗疫物資。

巴爾認為，美國公司過分屈從於中國的要求，他警告美國商業領袖，這些行為可能違反有關外國遊說的法規。