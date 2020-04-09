趕上防疫追劇潮！Disney+訂閱數突破5000萬人 迪士尼盤後激漲7%

迪士尼 (DIS-US) 週三宣布，新推出的串流影視服務 Disney + 目前訂閱人數已經超過 5000 萬人，這幾乎是迪士尼 2 月 4 日公布數據的 2 倍，當時迪士尼發布第一季財報，公布 Disney + 訂閱人數達 2650 萬人。

當時迪士尼前執行長 Bob Iger 表示，約有 20% 訂閱戶來自通路合作夥伴 Verizon。Disney+ 提供一些 Verizon 顧客一年免費收看權限。

受此消息激勵，迪士尼盤後股價大漲近 7%。

迪士尼表示，Disney + 過去 2 週在英國、愛爾蘭、法國，」德國，意大利，西班牙，奧地利和瑞士推出，上週則在印度推出。

由於武漢肺炎疫情蔓延全球，各國政府祭出封鎖禁令，大眾居留在家的時間拉長，也花了長的時間上網，例如 Verizon 網絡流量在一週內飆升了 20％。3 月 31 日，調研機構 Nielsen 指出，3 月 16 日止的一週串流媒體收視率較上週大增 22%，根據該報告，多數人將時間花費在收看串流影視 Netflix 的節目。

Netflix 去年第四季全球訂閱人數淨增 880 萬人，其中 833 萬人屬於國際訂閱戶，當時 Netflix 全球付費用戶超過 1.67 億人。美國訂閱戶達 6040 萬人。

根據該公司網站發展時間表，Netflix2007 年推出串流服務，但直至 2014 年訂閱人數才超越 5000 萬人大關。