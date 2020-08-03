持續擴張！美國7月ISM製造業PMI報54.2 高於預期和前值

美國供應商管理協會 (ISM) 週一 (3 日) 公布最新製造業採購經理人指數 (PMI)，7 月 ISM 製造業 PMI 報 54.2，高於市場預期和前值，為連續 2 個月擴張，且擴張速度創下 1 年多來最高。
7 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 61.5，前值 56.4
- 生產指數報 62.1，前值 57.3
- 雇傭指數報 44.3，前值 42.1
- 供應商交貨指數報 55.8，前值 56.9
- 存貨指數報 47.0，前值 50.5
- 客戶端存貨指數報 41.6，前值 44.6
- 價格指數報 53.2，前值 51.3
- 未完成訂單指數報 51.8，前值 45.3
- 出口訂單指數報 50.4，前值 47.6
- 原物料進口指數報 53.1，前值 48.8
根據 ISM 報告，在與大流行相關的經濟停滯期間需求下降之後數月，生產商的環境趨於穩定。但是，由于冠狀病毒阻礙了需求的持續加快，因此改善的步伐可能會放緩。
從細項指數來看，生產指數在 7 月提升 62.1，為 2018 年 8 月以來最高水平，新訂單則攀升至 61.5，同樣創下 2018 年 9 月以來最高水平。由於工廠在疫情期間停產，零售商和其他終端銷售商必須仰賴庫存來滿足大量需求，因而帶動生產指數走高。
7 月客戶端存貨指數降至 41.6，為今年以來最低水平，顯示庫存減少速度正在加快。
另外，由於製造商普遍對需求的可持續性較為謹慎，因此新訂單和生產情況改善還不會帶來太多的就業機會，儘管雇傭指數與疫情爆發前水平相符，ISM 數據顯示就業增速仍有所放緩。
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