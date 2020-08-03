持續擴張！美國7月ISM製造業PMI報54.2 高於預期和前值

美國供應商管理協會 (ISM) 週一 (3 日) 公布最新製造業採購經理人指數 (PMI)，7 月 ISM 製造業 PMI 報 54.2，高於市場預期和前值，為連續 2 個月擴張，且擴張速度創下 1 年多來最高。

7 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 61.5，前值 56.4

生產指數報 62.1，前值 57.3

雇傭指數報 44.3，前值 42.1

供應商交貨指數報 55.8，前值 56.9

存貨指數報 47.0，前值 50.5

客戶端存貨指數報 41.6，前值 44.6

價格指數報 53.2，前值 51.3

未完成訂單指數報 51.8，前值 45.3

出口訂單指數報 50.4，前值 47.6

原物料進口指數報 53.1，前值 48.8

7 月 ISM 製造業 PMI 細項指數 (圖：ISM)

根據 ISM 報告，在與大流行相關的經濟停滯期間需求下降之後數月，生產商的環境趨於穩定。但是，由于冠狀病毒阻礙了需求的持續加快，因此改善的步伐可能會放緩。

從細項指數來看，生產指數在 7 月提升 62.1，為 2018 年 8 月以來最高水平，新訂單則攀升至 61.5，同樣創下 2018 年 9 月以來最高水平。由於工廠在疫情期間停產，零售商和其他終端銷售商必須仰賴庫存來滿足大量需求，因而帶動生產指數走高。

7 月客戶端存貨指數降至 41.6，為今年以來最低水平，顯示庫存減少速度正在加快。

另外，由於製造商普遍對需求的可持續性較為謹慎，因此新訂單和生產情況改善還不會帶來太多的就業機會，儘管雇傭指數與疫情爆發前水平相符，ISM 數據顯示就業增速仍有所放緩。

(持續更新中...)