歐元區7月製造業PMI升至51.8 睽違1年半重返擴張

IHS Markit 週一 (3 日) 發布最新報告，隨著疫情封鎖措施逐步放寬，需求出現反彈，歐元區 7 月採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.8，為近 1 年半以來首次擴張。

歐元區製造業 PMI 走勢 (圖：IHS Markit)

IHS Marlit 報告顯示，歐元區 7 月製造業 PMI 自 6 月的 47.4，強勁反彈至 51.8，為 2019 年 1 月以來首度突破 50 景氣分水線，7 月製造業整體回升，主要受惠於產出和新訂單增長，其中新訂單更是創下近 2 年來首度增長，增長力道也是 2018 年以來最強勁。

以國家來看，西班牙製造業復甦情況最佳，PMI 達 53.5，創 2 年多新高，其次為奧地利的 52.8，法國的 52.4，義大利的 51.9，歐元區最大經濟體德國則報 51。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，在強勁需求推動下，第 3 季的開局非常樂觀，產出以 2 年來最快速度增長，其中，新訂單表現更為強勁，暗示著 8 月應該能看到產出進一步拉升。

儘管地區和海外市場需求都呈現增長，未完成工作仍連續 23 個月下滑，企業持續裁員，導致就業人數繼續下滑。在 7 月 PMI 細項因素中，就業指數僅自上月的 41.3 微升至 42.9。

因勞動力市場將成為決定經濟復甦走勢的重要關鍵，Williamson 認為就業市場仍是主要問題。他表示，儘管失業率降至 3 月以來最低水平，仍是 2009 年以來最高，反映出許多公司因獲利遭疫情侵蝕，仍在持續削減成本。