三星將結束中國江蘇的筆電組裝 考慮轉往越南

《日本經濟新聞》週一 (3 日) 報導，南韓三星電子 (005930-KR) 最快在 8 月就會關閉設在中國江蘇省的筆電工廠，局部將轉換為 PC 的研究開發據點。理由在於中國當地的人事費用高漲等，筆電生產則考慮轉由越南工廠負責。

三星電子設在中國江蘇省的蘇州三星電子電腦，是於 2002 年的時候設立。負責電腦的組裝工程，主要銷往南韓、北美及中國。該公司在這回關廠決定的說明中提到「考量到競爭力，而作出該項決定。」

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

三星電子於 7 月底的時候，以該工廠員工為對象召開說明會，就生產停止及人員刪減的概要作出報告。根據南韓媒體說法，該工廠員工人數過去最多曾有 6500 人，但目前只有 1700 人左右。

根據美國顧能 (Gartner) 的調查數據，2019 年的全球電腦出貨量報 2 億 6123 萬台、年增 0.6%。市占第一為中國聯想、比例高達 24.1%，接著是惠普 (HPQ-US) 的 22.2%。再來為戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)。三星電子的名次排在後面，市占表現不佳。

電腦是在採買各種零件後所組裝而成的泛用商品，市占率也直接影響公司收益。由於電腦市場持續由市占前幾名的廠商寡占，多家日本廠商也相繼退出市場。而三星電子則是選擇轉移據點來降低成本，要繼續維持電腦業務。

在 2019 年底之前，三星在中國的三處智慧型手機組裝工廠也全部停止運作，改由越南自家工廠或委外來生產。這類須依賴多數人力來進行的組裝作業，也從中國移到越南，盼能藉此來提高競爭力。