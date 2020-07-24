歐元區開始復甦 製造業PMI升至19個月來新高

根據研究機構 IHS Markit 最新報告顯示，隨著防疫封鎖逐漸解除，民眾重返工作崗位並開始消費，歐元區 7 月份製造業 PMI 指數達到了 19 個月來的最高水平，並優於分析師預期。

數據顯示，7 月份歐元區製造業 PMI 指數從 6 月份的 47.4 上升至 51.1，創下 19 個月來新高，並超出分析師預期的 50.0。而服務業 PMI 從 6 月份的 48.3 升至 55.1。綜合 PMI 為 54.8，超出分析師預期的 51.1，創下 25 個月以來新高。

IHS Markit 首席業務經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區各企業在第三季初的表現令人鼓舞，隨著防疫封鎖持續緩解和經濟的重新開放，歐元區 7 月份的產出增長幅度創下兩年多以來新高。需求也顯示出復甦的跡象，有助於抑制失業率。

Williamson 也表示，數據也進一步表明，在經歷了第二季前所未有的崩盤之後，歐元區經濟應該會出現強勁反彈。不過，儘管總體數據偏向樂觀，同時也出現了部分警告訊號。相對於產能，市場需求仍舊疲弱，企業裁員持續，尤其是製造業的就業人數降幅明顯，降幅接近金融危機以來高點。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 日前公布經濟景氣指數，歐元區 6 月 ZEW 經濟景氣指數急升至 58.6，創 5 年來新高，主因人們預期，由新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致的歐洲經濟下滑有望在今年夏天前結束。