歐元區經濟景氣指數優預期 惟失業率續升

根據歐盟委員會在週四 (30 日) 公布的數據顯示，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情緩解，7 月份經濟景氣指數持續上升，優於市場預期。不過，歐元區 6 月份的失業率仍小幅上升，升至 7.8%。

數據顯示，歐元區經濟景氣指數由 6 月份的 75.8，升至 7 月份的 82.3，高於市場預期的 81。其中，服務業景氣指數連續第二個月上升至 - 26.1 (前值 - 35.5)，但仍低於市場預期的 - 25，工業景氣指數則連續第三個月上升至 - 16.2(前值 - 21.6)，略高於市場預期的 - 17。

根據歐盟統計局的報告顯示，歐元區 6 月失業率上升，反映疫情對歐元區勞動市場帶來的負面影響。數據顯示，經季節性因素調整後的失業率，從 5 月份的 7.7% 升至 7.8%，與分析師預期的 7.8% 持平。報告也指出，歐盟約有 1502.3 萬失業人口，其中歐元區為 126.85 萬人。

歐元區 6 月失業率升至 7.8%(圖片：歐盟統計局)

近期以來，歐洲許多國家政府都推出援助計劃，為被僱主強制休無薪假的員工支付薪資，在歐元區廣泛的刺激政策下，緩解部分失業率，相關救助計劃也被延長至下一季，預期將有助遏制今年下半年歐元區失業率的上升。

不過，歐元區仍面臨著如何讓休無薪假的員工重返工作的挑戰，根據歐盟委員會的預估報告顯示，2020 年歐元區失業率預期將上升至 9.5%。