WGC：Q2黃金淨購買量腰斬 黃金ETF需求大增

世界黃金協會 (World Gold Council，WGC) 週四 (30 日) 表示，根據該協會所整理出的全球 2020 年 Q2 黃金需求，較去年同期減少 11% 至 1016 公噸。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球各地為了防疫而實施封城，各國的金飾需求均出現大幅下滑。不過黃金 ETF 則是出現大幅上揚，也填補了部分的需求減少。

金飾需求在 Q2 年減 53% 至 251 公噸，連續 2 季創下過去新低。由於金價高漲，消費者的購買慾望也隨之降低。還有各國央行也減少黃金買進。購買量與賣出量差額的淨購買量，年減 50% 至 115 公噸。工業用需求也出現年減 18% 至 67 公噸。

另一方面，黃金 ETF、金條、金幣等的投資大增。黃金投資方面的需求，累計在 Q2 年增 98% 至 583 公噸。領漲的黃金 ETF 投資，對於黃金的需求量高達 434 公噸、是去年同期 5.7 倍，出現急遽增加。

黃金需求走勢圖 (圖片來源：WGC)

在經濟展望難以看透的情況下，被視為安全資產的黃金需求隨之大增。由於各國財政惡化還有利率走低，也有部分的黃金買進，是為了迴避貨幣價值下降及物價上揚等風險。

國際金價指標之一的倫敦黃金市場現貨交易價格，當前每盎司的行情來到 1900 美元後半水準，不僅來到了歷史高價區間，更直逼 2000 美元大關。WGC 顧問的森田隆大表示「黃金 ETF 等投資需求的紀錄性漲幅，推高金價。」

在 WGC 負責調查的 Louise Street 提到「今後 6 個月期間，消費者在金飾等方面的需求，有可能受到抑制。」但是在另一方面，他也認為「在經濟的不確定性，還有肺炎疫情再度擴大之類的風險影響下，被視為安全資產的黃金，今後也很容易吸引投資人的目光。」