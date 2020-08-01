〈貴金屬盤後〉黃金再創新高 本月漲幅創8年最大 可能進入鞏固期

週五 (30 日) 交易，黃金期貨價格大幅收高，擺脫了週四的虧損，投資者仍舊擔憂日益增加的全球經濟問題，試圖增加對避險資產的曝險。10 個交易日中，僅有週四黃金收低。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 19.10 美元或 1%，收每盎司 1985.90 美元，目前該契約為交易最活絡契約。

黃金本週漲幅 4.7%、7 月漲幅 10.3%，根據 FactSet，此為 2016 年 2 月以降最大單月漲幅。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 19.10 美元或 1%，收每盎司 1985.90 美元。

週四 8 月交割的黃金期貨價格下跌 11.10 美元或近 0.6%，收每盎司 1942.30 美元。週三黃金連續第 9 日上漲，創下紀錄高點，為 1 月底以來最長漲勢。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 85.4 美分或 3.7%，收每盎司 24.216 美元，幾乎收復前一日近 4% 的虧損。

白銀期貨價格週一登上 2013 年以來最高點，但本週下跌 1.2%。以交易最活絡的白銀期貨收盤價計算，白銀本月上漲近 30%。

雖然在經歷前一日盤後蘋果、臉書、Alphabet 等發布財報後，週五美股走勢錯綜，但本週和本月美股大致上漲，在此背景下，黃金依舊維持漲勢。

Spreadex 金融分析師 Connor Campbell 表示，「顯然投資者並沒有完全放心…... 黃金近期漲勢就證明了這點，現在黃金這項避險商品試圖叩關 2000 美元，反映出即使美股上漲，市場仍擔憂不斷。」

即使黃金沒有因此上漲，但週四公布的美國經濟數據仍令人不安，週五公布的數據又顯示，西班牙、義大利和法國第二季 GDP 均出現 2 位數降幅。

黃金歷史性漲勢部分原因來自 COVID-19 疫情危機，美元疲軟以及公債殖利率低落又加劇此趨勢。 然而，一些分析師認為，黃金在經過歷史性大漲後可能進入鞏固期。

ICE 美元指數本週觸及 2 年以上低點，7 月跌逾 4%，創下 2010 年 9 月以來最大單月跌幅。然而，週五 ICE 美元指數溫和回升 0.3%。

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