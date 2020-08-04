〈貴金屬盤後〉黃金再度叩關2000美元 但遭美元反彈削弱漲幅

週一 (3 日) 交易，黃金期貨價格小幅上漲，因美元反彈上漲削弱黃金稍早叩關 2000 美元的漲勢，但已足夠刷新紀錄。

ICE 美元指數上升 0.3% 至 93.587。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「美元的反彈無疑地削弱了黃金一些，早盤黃金一度叩關 2000 美元。」美元升值會使以該貨幣計價的資產變得更加昂貴，從而對使用其他貨幣的買家之吸引力下降。

「“在上週創下歷史新高後，黃金出現一些獲利了結似乎是很自然的事情，但沒有跡象顯示現階段會出現更大幅度的回調。」

美國公債殖利率上升似乎也縮限了黃金漲勢，由於黃金不孳息，因此公債殖利率上升會削弱同為避險工具的黃金之吸引力。根據 FactSet，10 年期公債殖利率自上週五的 0.54% 上升至 0.556%，30 年期公債殖利率則自同期 1.198% 上升至 1.246%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 40 美分或不到 0.1%，收每盎司 1986.30 美元，自盤中觸及的新高點 2009.50 美元回落。

黃金上週五上漲 4.7%，7 月漲幅 10.3%，根據 FactSet，此為 2016 年 2 月以來單月最大漲幅。

由於疫情對經濟的衝擊令人擔憂，加上各國政府和央行採取的防疫措施與紓困措施有利黃金，金價一路飆升屢創歷史新紀錄

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，全球新冠肺炎確診人數超過 1800 萬人，死亡人數接近 69 萬人。

儘管如此，因全球製造業數據顯示產業已自疲弱狀況中反彈回升，帶動股市上漲，納斯達克綜合指數週一稍早盤中高點刷下 10900 點新高紀錄，可能反映出市場對黃金的胃口相較其他資產減弱。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 週一表示，「交易員對黃金的風險胃口下滑也是其中一個因素，因為交易員將一些資金分散移轉至股市上。」

9 月交割的白銀期貨價格上漲 20.1 美分或 1%，收每盎司 24.417 美元。

交易最活絡的白銀期貨價格上週下跌 1.2%，但 7 月漲幅近 30%。

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