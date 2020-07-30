黃金價格飆 天花板在哪？

經歷過連日大漲後，黃金價格來到每盎司 1,942 美元，離 2,000 美元大關只有一步之遙。近期金價漲勢究竟來自何方？而真的突破 2,000 關卡後，黃金價格的天花板在哪？投資人又該如何參與此輪行情？

1. M1 快速升高，成功推升黃金價格

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1990-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準差分別為 0.39、0.06、0.09、0.11 與 0.02，P 值皆小於 0.0001。

根據「鉅亨買基金」研究，貨幣供給量（M1 年增率）、風險情緒（恐慌指數）、油價表現、美元強弱與實際利率（ 美國 10 年公債殖利率減去通貨膨脹率）是左右黃金價格的五大因素。而這五大因素對金價表現的影響程度如上圖，假設實際利率下降 2%，一般而言，黃金價格年增率將升高 4.16%（-2.08*-2%）。近期居高不下的恐慌指數、轉弱的美元與降低的實質利率都有利金價，但最大利多還是快速增加的貨幣供給。美國 M1 貨幣供給年增率高達 37％，單純此一因素就可促使金價上漲 17%。

同樣從這五個關鍵因素出發，按照近期聯準會放慢後的資產負債表成長速度，明年 1 月聯準會直接持有證券金額將高達 7.2 兆美元、美國 M1 貨幣供給將成長至 6 兆美元，等同於 51% 的 M1 年增率。假設恐慌指數降至 15、油價回到每桶 50 美元、美元指數跌至 87，若美國 10 年公債殖利率維持在 0.6%、通貨膨脹率回升至 1.5%（等同於 - 0.9% 的實質利率），則明年 1 月黃金價格將落在每盎司 1,904 至 2,378 美元。

3. 看好金價，黃金股票更會漲

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採費城金銀指數，資料日期: 2020/7/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

每盎司 2,378 美元，等於黃金價格要從目前價位再上漲 22%。而想參與黃金的行情，除了實體黃金外，投資於黃金公司股票的黃金基金也是好選擇。從過往走勢來看，黃金股票等於波動度更大的黃金價格，當黃金價格上漲時，黃金股票漲幅往往是金價漲幅的兩倍或以上（下跌時也有類似情形，因此不建議佔整體資產配置的比重過高）。

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