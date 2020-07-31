自家人矛盾？高盛私人財富管理投資長：黃金太貴 不擺入投資組合

新冠疫情肆虐，各國央行政府印鈔紓困，美元走疲，黃金在各種利多因素下一路飆漲，2000 美元目標價已是常見說法，然而，在黃金這條單行道上，高盛私人財富管理部門投資長 Sharmin Mossavar-Rahmani 卻認為，黃金價格過高，在其私人客戶的投資組合中，黃金根本無足輕重。

她給客戶的訊息如下：

Mossavar-Rahmani 週四受訪時解釋，她的財富管理團隊在考慮黃金時會關注兩個因素：戰略上和技術上。

她表示，黃金不是良好的通縮對沖工具，沒有任何孳息也與經濟成長和企業獲利沒有關連，因此高盛財富管理團隊評估黃金在其均衡投資組合中的相關性時，黃金沒有通過戰略評估門檻。

其此，從策略上講，她認為，除非投資者認為當前美元走疲並非一時，而是更嚴重的下滑以及貨幣領導地位改變的開始，否則從策略上來說，黃金很難處理。

「所以，現在所有對黃金的激動和煩惱都不會令我們買進。」Mossavar-Rahmani 說。

「事實上，在某一時點，我們認為大眾應該反過來檢視，黃金有更多下行空間。」

高盛自家意見矛盾

然而，Mossavar-Rahmani 的評論與高盛的商品團隊形成鮮明對比，因為高盛商品團隊本週稍早已將其 12 個月的黃金價格預期自 2000 美元調高到 2300 美元。

「地緣政治緊張局勢加劇，美國內政與社會不明確性升高，以及新冠病毒確診人數增加，在這些背景下，美 Fed 可能改變對通膨的想法，進而讓這個轉變加劇或提早發生。」包含 Jeffrey Currie 在內的高盛分析團隊指出。

週四交易，8 月交割的黃金期貨價格下跌 11.10 美元或 0.6%，收每盎司 1942.30 美元，讓週三創下的連 9 日漲勢止步。

根據 FactSet 的數據，ICE 美元指數已經下降至 2018 年以來最低點，單就 7 月的降幅便達 4.5%，期間交易最活躍的黃金期貨價格上漲 8.1%。