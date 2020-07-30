美國Q2 GDP暴跌32.9% 跌幅創歷史新高

根據美國商務部在週四 (30 日) 發布的最新數據顯示，今年第二季美國國內生產總值 (GDP) 暴跌 32.9%，創下有記錄以來新高，不過仍優於經濟學家預期。

數據顯示，在 4 月至 6 月的第二季期間，美國 GDP 大跌 32.9%，創下歷史新高，不過仍好經濟學家此前預期的下跌 34.7%。

相比之下，2008 年金融危機期間，最糟糕的季度是該年第四季，GDP 下跌 8.4%，再先前的低位水平則是 1958 年第一季的下跌 10%。

第二季經濟活動出現下滑的主因是消費者支出下跌，第二季個人消費支出下跌了 34.6%，主要來自於醫療保健、服裝和鞋類等商品領域。消費者支出約占美國經濟的三分之二，在疫情前一直是經濟成長的主要引擎。

此外，各州在出口、庫存、投資和支出方面的急劇萎縮，也都促使了第二季 GDP 下跌。庫存投資的下跌，主要是來自於汽車經銷商引，而設備投資和新的家庭住房投資也受到了打擊。

國內購買價格是主要的通脹指標，在本季下跌了 1.5%，慘於第一季的成長 1.4%。個人消費支出價格指數則下跌了 1.9%，慘於第一季的小幅上漲 1.3%。

如今，商業活動減少的主因與歷史上任何時期都不相同，主要來自於政府為遏制新冠肺炎 (Covid-19) 蔓延而下令關閉工廠與商店，從而導致失業率急劇下跌，失業率也達到了大蕭條後的最高水平 14.7%。

隨著 7 月即將結束，並且許多州都在努力從疫情當中復甦，許多經濟學家指出，第二季的復甦步伐可能慢於預期。野村經濟學家 Lewis Alexander 表示：「雖然月度活動的初步反彈強於預期，但近期指標趨於平緩，表明復甦的步伐將變得更加緩慢。」