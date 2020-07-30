英國上半年汽車產量大跌逾40% 創下1954年以來新低

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對汽車業造成衝擊，導致汽車工廠和經銷門市被迫關閉。根據英國汽車製造商及貿易商協會 (SMMT) 在今日 (30 日) 公布的數據顯示，英國上半年的汽車產量較去年同期大跌 42%，創下 1954 年以來的新低。

SMMT 指出，在今年上半年，英國總共生產了 381,357 輛汽車，較去年同期下跌了 42%。由於防疫相關封鎖導致大範圍的停工和失業，英國同時也面臨脫歐關稅的打擊，更多的工作正處於危險之中。

自今年 3 月份開始，英國主要汽車製造商暫停了生產，其中包括捷豹路虎、本田和日產。由於社交隔離措施和全球市場需求疲軟持續限制產量，英國 6 月份汽車產量較去年同期下跌了 48%，共生產 56,594 輛汽車。6 月份英國汽車市場萎縮了 63%，出口則下跌了 45%。

SMMT 執行長 Mike Hawes 表示：「數據顯示，對於汽車業及員工而言，仍面臨嚴峻的考驗，對所有公司來說，復甦都是困難的，但是汽車業在面對疫情的同時，也面臨著巨大的技術變革、業務不確定性以及貿易條件根本上的變化。」

Hawes 也表示，原先預期到 2020 年英國汽車產量將達到 200 萬輛，但是由疫情的加重使得市場條件惡化，產量可能會減少一半以上。

Hawes 認為，汽車業的長遠前景取決於能否達成良好的貿易協議，並指出歐盟仍然是英國汽車的最大市場。汽車業正面臨著眾多問題，為使汽車更加節能，需要大量轉型投資，但是英國脫歐的不確定性以及疫情的不確定性帶來了更多的壓力。

SMMT 的報告中表明，如果沒有與歐盟達成貿易協議，並且汽車業遵守世界貿易組織規定的條款以 10% 的關稅進行貿易，到 2025 年，英國汽車的年產量可能會落到 80 萬輛左右。