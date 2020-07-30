亞洲多國疫情死灰復燃? 越南面臨新一波疫情爆發威脅

越南曾因成功遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發而受到讚揚，但如今，包括河內、胡志明市以及中部高原地區均發現與峴港群聚性感染有關的新增病例，該國恐將面臨新一波疫情，並可能會在全國蔓延。

越南擁有約 9700 萬人口，截至週三 (29 日) 越南僅有 450 例確診病例，死亡病例數為 0，並且已經連續三個多月沒有發現任何本地感染的病例，但是，在上週末觀光勝地峴港的一名居民被檢測出陽性，4 天內更有 20 多人確診。報導指出，有成千上萬的國內游客在該沿海城市度假。

越南新冠肺炎病例數走勢 (圖片：CNBC)

如今越南當局正準備撤離峴港約 80,000 名遊客，並暫停所有往返峴港的大眾運輸。大約有 18,000 人自峴港返回胡志明市，另有 21,000 人回到了河內。越南總理阮春福 (Nguyen Xuan Phuc) 更警告表示，現下與 3 月的情況不一樣，所有城市、省分都有可能面臨疫情爆發的危機。

據越南流行病學家初步調查顯示，在峴港發現的新病例與該市的三家醫院有關。代理衛生部長 Nguyen Thanh Long 指出：「這是一種新型的新冠肺炎，更具傳染性。」

除了越南之外，其他亞洲地區國家也出現了新增病例。香港領導人林鄭月娥就在週三警告表示，這香港正處於大規模爆發的狀態，可能使醫療設施超載並造成死亡。香港也曾早期成功控制疫情的爆發，從而避免大規模封鎖。但如今香港當局表示將在本週採取更嚴格的防疫封鎖措施。

台灣也被視為早期遏制新冠肺炎疫情的成功典範。但是中央流行疫情指揮中心在週二表示，一名是在桃園工作的泰國移工，返回泰國 5 天後確診，感染源還需進行調查，不排除是本土病例。