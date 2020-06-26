英國汽車業5月份產量增加 但仍創1946年以來新低

新冠肺炎 (COVID-19) 對英國經濟造成衝擊，該國製造業也在努力從疫情中復甦，不過，汽車業似乎仍未站穩腳步。根據最新的據顯示，英國 5 月份汽車產量創下 1946 年以來新低。

數據顯示，英國 5 月份汽車產量下跌了 95%，僅生產了 5314 輛汽車。英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 表示，相較之下，5 月份汽車產量較 4 月份略有提高，當時僅生產了 197 輛汽車，但由於部分工廠仍關閉，產能減少，使得 5 月份產量仍創下自 1946 年以來新低。

在 5 月份，英國大約三分之二的汽車廠開始恢復營運，但由於社交距離規定和需求減少，產能嚴重受到阻礙。

SMMT 表示，由於主要的全球市場才剛剛開始重新開放，而英國仍處於封鎖狀態，因此 5 月份汽車大多數是進行出口，該月份共出口了 4,260 輛汽車，其中大部分出口至歐盟、美國和中國。英國內銷部分僅有 1000 多輛汽車。

在今年的前五個月中，英國共生產了 324,763 輛汽車，與 2019 年同期相比大跌了 41.7%，目前預計全年汽車產量將少於 100 萬輛。

SMMT 表示，最新研究表明，儘管政府的支持計劃提供了很大的援助，但流動性仍然是汽車業的主要問題。

SMMT 執行官 Mike Hawes 表示：「5 月份的數據進一步證明了為什麼英國產業需要政府的特殊支持來推動重啟。到目前為止，政府援助對於維持許多企業的發展至關重要，但這項工作尚未完成。在流動性遭受衝擊的時刻，增加特定財務計劃、減免稅收等增加現金流量的措施，才有助於產生良好的結果。

SMMT 補充說，由於汽車業已經受到疫情的沉重打擊，因此恐無法再承受英國無協議脫歐帶來的第二次沖擊。在疫情後面臨關稅徵收，對汽車業將是具「毀滅性的」。