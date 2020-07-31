歐洲就業狀況：短多長空？

為了減緩新冠疫情的衝擊，歐洲陸續推出就業支持措施，抑制失業率的成效較美國佳。儘管美國確診病例數目攀升使得經濟面臨風險，但美國就業市場的彈性佳、摩擦小，因此 PIMCO（品浩）預計美國失業率在年底前將會低於歐洲。

疫情期間，美國與歐洲就業市場的表現大相逕庭。從 2 月至 4 月數據看來，歐元區失業率僅增加 10 個基本點至 7.3%，美國失業率則激增 1,120 個基本點，高達 14.7%（圖 1）。儘管兩者的差距隨後逐漸縮小，但整體差距幅度仍大，美國失業率在 6 月前已降至 11.1%，而歐元區 5 月的失業率則小幅增加至 7.4%。

針對歐洲的就業支撐力道，部分認為由於歐洲就業市場相對缺乏彈性，徵聘與解雇相關法規更為嚴格，在此時反而有助於限制失業人口增加。但在 PIMCO 我們的想法是，兩者間的主要差異在於，疫情期間政府採取不同的因應措施挹注家庭所得。

美國將焦點放在失業救濟金，歐洲則以就業保障為優先，推出短期工作計畫（short-time work scheme），由政府支付 60%－85% 不等的薪資，藉此紓困工作時數減少的民眾。整體而言，美國出錢救濟失業人口，讓市場自行發展；反觀歐洲選擇補助企業，抵抗市場力量。

就失業率而言，歐洲的因應對策相對奏效，但直接比較兩者並非易事。舉例來說，目前美國有許多失業的民眾預計重回先前的工作崗位，而近期研究也顯示企業可能重新聘用失業人口。因此，儘管美國官方失業率的增加幅度高於歐盟，但一旦疫情度過高峰期，美國失業率可能快速下滑。

此外，歐洲短期工作計畫所費不貲，目前已有幾國計劃在年底前縮減紓困規模，因此長期而言計畫能否奏效仍是未知數。

潛在失業率

有鑑於此，PIMCO 將短期工作計畫的人數視為失業人口，提出適用於歐洲的「潛在失業率」指標。儘管這樣的假設過於極端，但能大致看出短期紓困結束後的潛在失業情況。

截至 5 月，短期工作計畫人數占歐洲各國就業人口的比重分別為：德國 17%、法國 45%、義大利 28%、西班牙 13%，此四國平均占歐元區 25%。經過政策調整後，歐洲 5 月失業率高達 33%，遠高於美國的 15% 左右（圖 2）。

我們預估歐洲短期工作計畫中每 6 人就有 1 人可能淪為失業，主因在於疫情導致經濟出現結構性轉變，旅遊、觀光、休閒、餐飲住宿等產業可能需要很長一段時間，才能回復到疫情前的水準。此外，儘管美國疫情有加速升溫的風險，但在 PIMCO，我們認為在結構性轉變的環境中，美國就業市場具備彈性較佳、摩擦較低的優勢，最終表現可能優於歐洲。

評估歐洲風險時，可以發現歐洲的工作時數跌幅更高，今年第 1 季減少 3.1%；反觀美國僅季減 0.7%，顯現歐洲的勞力需求較低，因此就業前景較美國黯淡。

此外，義大利對歐洲的失業情況尤其構成風險，5 月失業率達 7.8%，較 2 月低 120 個基本點。儘管情況有所改善，但民眾礙於行動限制、家庭職責與疫情期間謹慎為宜等因素，退出就業市場。

從 2 月至 4 月期間，逾 100 萬人轉至「非就業」類別，其中部分在 5 月已經轉為失業人口，預計人數將持續增加（圖 3）。此外，義大利政府禁止企業永久裁員，使就業人口減少幅度有限，但此項規定將在 8 月中旬結束，屆時可能導致失業率進一步攀升。

排除疫情風險，歐洲與美國的失業率未來將受幾項因素影響，包括政府持續推出紓困措施的意願和實力、企業維持營運的比例、結構性轉變的程度，以及各國的應對能力。根據 PIMCO 目前的預估，美國就業市場的失業率預計會在年底前降至 9% 左右，歐洲則攀升至約 11%。

疫情發展有別，就業展望面臨修正風險

目前歐洲疫情控制相對得宜，反觀美國幾州的確診病例激增，這些疫情重災區合計占美國經濟約 40%，因此可能影響我們的前景預估。

另外，近期美國的消費者行為已出現轉變。過去幾週，企業營收與消費支出開始減緩，尤其是受到疫情嚴重影響的區塊。因此，美國可能進一步推出財政與貨幣寬鬆政策，進而影響美國失業率的走勢。

延伸閱讀 >>6 月 CPI 報告突顯經濟脆弱性

本篇作者：

Nicola Mai 先生為 PIMCO 行政副總裁、投資組合經理人暨主權債券信用分析師。

Tiffany Wilding 女士為 PIMCO 執行副總裁暨美國經濟分析師。

