〈財報〉三星Q2營業利益大增23% DRAM需求強勁推升獲利

南韓三星電子 (005930-KR) 週四 (30 日) 發布第 2 季財報，受益於強勁的晶片需求，以及顯示部門的一次性收益，帶動營業利益高於分析師預期。

由於 DRAM 晶片價格上漲 13%，幫助三星第 2 季的營業利益年增 23%。晶片的需求來自數據中心的擴展，以支持遠距辦公及線上學習。

三星電子 Q2 財報關鍵數據

淨利潤為 5.55 兆韓元 (47 億美元)，年增 7.23%；

營業利益年增 23.5%，至 8.15 兆韓元；

營收年減 5.6%，至 52.97 兆韓元；

營業利潤率為 15.4%，高於去年同期的 11.6%；

與 Q1 相比，營業利潤大增 26.3%，淨利潤成長 13.7%，營收減少 4.3%。

韓股週四開盤後三星股價上漲，早盤漲幅維持 1% 以上，本週三星漲幅已接近 10%。

(圖表取自 Google)

第 2 季的獲利還得益於顯示面板業務的一次性收益。三星沒有透露此一利潤的確切金額，但業內人士推測，由於之前 iPhone 出貨未達預期，蘋果顯然未能購買足夠的顯示面板，使三星可以獲得逾 9 億美元的收益。

三星財報數據 (圖表取自官網)

三星顯示部門在第 1 季虧損 2900 億韓元，但第 2 季得益於一次性受益，重新轉虧為盈，營業利潤達 3000 億韓元。

第 2 季半導體部門的營收為 18.23 兆韓元，比去年同期增長 13.3％。它從晶片業務獲得的營業利益達 5.43 兆韓元，較去年同期的 3.4 兆韓元大幅增加。

根據 TrendForce 追蹤市場的 DRAMeXchange 數據，基準 8 GB DDR4 DRAM 的合約價格，從 1 月份的 2.84 美元上漲至 5 月份的 3.31 美元，連續 5 個月上漲，直到 6 月份報價持平。

三星財報數據 (圖表取自官網)

三星表示，在疫情影響之下，記憶體晶片出現與遠距工作和線上教育相關在雲端應用的強勁需求，行動的需求則相對疲軟。

分析師指出，隨著庫存量的增加，三星的數據中心客戶下半年預計購買更少的 DRAM 晶片，從而阻止價格上漲。

三星預計今年稍後發布其旗艦版 Galaxy 設備的最新版本，以及另一款價格昂貴的可折疊手機。