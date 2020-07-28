英特爾考慮外包製造業務 三星電子股價大漲

英特爾 (INTC-US) 在上週宣布，將延遲推出 7 奈米製程處理器，並考慮將外包製造業務，全球最大晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 因此受惠。如今，南韓科技巨頭三星電子的股價也在週二 (28 日) 飆漲，主要來自於市場預期三星電子也將因此受益。

三星電子股價一度上漲 5.8%，升至 5 個月來的新高水平，並有望連續第 3 日收高，至台北時間下午 2:30，漲幅減至 4.3%。

野村證券 (Nomura) 分析師 C.W. Chung 表示：「由於英特爾計畫將把更多的晶片製造業務外包出去，三星可能將因此受益。」此外，他也表示：「儘管代工業務僅佔三星總營收的一小部分，但這並不意味著規模也很小。」

英特爾在上週表示，該公司預計新的 7 奈米晶片製程將比原先計劃推遲 6 個月，並考慮將更多的製造業務外包給外部半導體代工廠。該公司也在日前表示，原先負責帶領英特爾技術工程發展的工程師 Murthy Renduchintala 將於下月初離開。

受利多消息加持，台積電股票在週一 (27 日) 以漲停作收，市值更達到創紀錄的新台幣 11.66 兆元，市值高於三星電子。台積電股價也在週二持續擴大漲幅。收盤漲 2.47%。

三星電子如今也在積極與台積電的晶片製造業務競爭，去年，三星提出了在 2030 年成為全球第一邏輯晶片製造商的願景，該公司投資了 133 兆韓元來增強在系統 LSI 和代工業務市場中的競爭力。此外，三星電子作為全球最大的記憶體晶片製造商，也生產顯示器、智慧型手機和電視等。