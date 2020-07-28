三星推三款家電新品 全年銷售額年增維持雙位數

台灣三星今 (28) 日推出三款家電新品，包括智慧空氣清淨機、旗艦款多門冰箱及無線變頻吸塵器，CE 事業部副總林聖斌表示，今年上半年家電銷售額年增雙位數，新品推出後，全年可望維持雙位數成長。

三星推的家電新品，主打健康、設計感及便利性，搶攻高消費族群，其中，無線變頻吸塵器具備 200W 吸力、5 層 HEPA 濾網集塵筒，能過濾 99% 粉塵，且可直接水洗，此外，還推出旋風集塵器，消費者可零接觸清理集塵筒的灰塵，林聖斌指出，期望 3 年後，吸塵器銷售額能較今年翻倍成長。

智慧清淨機方面，林聖斌表示，此款清淨機為無風濾淨設計，濾清空間最大有 14 坪，且可將 2 台機器自行組裝，2018 年在韓國上市後，銷售台數超乎預期，因此總部也規劃今年第 3 季在台銷售。

林聖斌指出，隨著民眾對空氣品質越來越重視，全台空氣清淨機每年銷售量上看 40 萬台，看好市場商機，三星力拚 3 年內拿下 1.5 萬元高價市場的 10% 市占率。

其他家電產品銷售方面，林聖斌表示，今年上半年推出 QLED 8K 量子電視、設計生活系列 4K 電視後，今年上半年銷售額年增雙位數，符合內部預期，尤其大尺寸電視逐漸受到青睞，2、3 年前以 55 吋為大宗，今年則是 75 吋以上最熱銷，估銷售動能可望延續，目標在台市占率維持雙位數。