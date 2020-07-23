三星Galaxy Z Flip 5G規格曝光 8月7日上市、1450美元

南韓三星電子 22 日在美國官網發布消息，公開了 5G 版摺疊式智慧型手機 Galaxy Z Flip 的詳細規格。售價 1449.99 美元，較原本 4G LTE 版本高出 70 美元。8 月 7 日起在限定國家開始銷售，台灣上市時間尚未公布。

與 4G 版本相比，5G 版 Galaxy Z Flip 最主要的不同，在於晶片組採用高通 (QCOM-US) 的驍龍 865 Plus 5G，支援 5G 且向下相容 4G。在其他規格方面，則是與 2 月在台灣上市的 4G 版本沒有多大差異。

Galaxy Z Flip 5G 新機有銅 (Mystic Bronze)、灰 (Mystic Gray) 兩種選擇，全機採玻璃材質，並搭配霧面磨砂處理。主螢幕大小為 6.7 吋，背蓋上還有一個 1.1 吋顯示螢幕，方便使用者在摺疊狀態時讀取通知。內建記憶體為 8GB + 256GB，主鏡頭畫質為 1200 萬畫素，前方自拍鏡頭 1000 萬畫素。有消息指出，新機適用 n1/n28/n78 頻段，在台灣的支援度更高。電池容量為 3300mA。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在 8 月 5 日的時候，三星電子也即將在線上舉辦名為「Galaxy Unpacked」的新品發表會。預估屆時三星將發表 Galaxy Note20 系列、Galaxy Fold2 全新摺疊式手機、Galaxy Watch3 智慧手錶、Galaxy Buds Live 真無線藍牙耳機，以及 Galaxy Tab S7 平板電腦等，共 5 款新產品。