〈日本GDP前瞻〉本年度實質成長率估-4.5% 明年復甦回到3.5%

根據日本經濟新聞週三 (29 日) 報導，日本政府在該國 2020 年度實質 GDP 的成長率展望將落在 - 4.5% 左右水準。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，該數據比年初在內閣會議決定的 1.4% 大幅下修。預估下滑水準將超越金融海嘯時，2008 年度的 - 3.4%。

依照過去慣例，日本政府每年 1 月會在內閣會議決定新年度的經濟展望，並於 7 月時反映當前的經濟指標，就相關數據來作出修正。當局也將於近日召開經濟政策諮詢會議來進行調整。

關於日本 2021 年度實質 GDP 成長率展望，預估將落在 3.5% 左右水準。認為防疫與經濟活動可同時進行，景氣也將走向復甦。這也是日本政府首度就 2021 年度的經濟展望表示意見。

關於日本政府在過去所揭示的「2020 年左右，名目 GDP 600 兆日圓」目標，也應該會延至 2023 年左右。

根據日本經濟研究中心所整理出的民間經濟學家預測「ESP 預測」，2020 年度的實質 GDP 成長率預估為 - 5.44%。日本央行在最新的「經濟、物價情勢展望」報告書中，也預測日本 2020 年度的實質 GDP 成長率會落在 - 4.5% 至 - 5.7% 之間。

日本政府在經濟對策效果等的展望方面，作出很高估算。與其他試算相比，特別在 2020 年度的看法相當樂觀。在 2021 年度方面，「ESP 預測」也出現 3.29% 的正成長。日本央行所預測 2021 年度中位數也為 3.3%，幾乎落在同樣水準。

不過當前日本肺炎疫情升溫，確診人數再度出現增加現象。如果疫情持續發展，景氣滑落恐怕會較目前展望更為嚴重。

從日本 2020 年度前 (2020 年度從 4 月開始) 的經濟表現來看，日本內閣府在 6 月所公布的 2020 年 1 至 3 月的實質 GDP 修正值報年減 2.2%(年率換算)。而將於 8 月 3 日公布的再次修正值，預估在企業設備投資放緩的影響下，很有可能作出下修。

日本景氣原本就相當嚴峻，現在又加上肺炎疫情干擾。在外需前景不明的這個當下，日本政府及日本央行的經濟對策，是否可讓該國經濟在年度後半出現復甦，也成為矚目焦點。