〈蘋果財報前瞻〉華爾街只想看5G iPhone 財報數據對股價影響不大

這回投資者可能沒那麼關心蘋果 (AAPL-US) 財報，因為大眾等的是首款 5G iPhone (俗稱 iPhone 12)，但本週四蘋果公布上季 (會計年度第三季) 財報時，蘋果可能會遵守長期政策，對尚未發表的產品三緘其口。

然而，大眾普遍預期，蘋果會提供當前此季 (9 月底止) 的財測，雖然蘋果不會在財測中直接暗示新機發布時間，但財測中可看到季末最後數週的銷售，可能會改變短期前景。

華爾街對蘋果上季 (6 月底止) 的共識預期為營收 521 億美元、每股獲利 2.09 美元，蘋果先前並未對該季提供財測。

至於蘋果本季 (9 月底止)，華爾街預期共識為營收 620 億美元、每股獲利 2.81 美元，但因不確定性眾多，分析師估值相當分歧，銷售預估可能上下相差 100 億美元。

眾院反壟斷小組聽證會

在蘋果發布財報前一日，眾議院司法委員會的反壟斷小組週三將進行虛擬聽證會，與會者包括蘋果執行長庫克 (Tim Cook)，以及來自 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) 的執行長。

蘋果在此會議上的焦點可能是其備受爭議的 30% 佣金，即蘋果透過 App Store 出售的 app 與相關訂閱服務中，向 app 或服務業者收取的 30% 佣金。可以肯定的是，週四蘋果分析師電話會上一定會談論到此聽證會。

週四還有其他一些值得關注的事情，包括蘋果執行庫藏股的更新消息，蘋果「服務和可穿戴設備事業」的表現，以及蘋果各地零售商店重啟的狀態。

RBC 資本分析師 Robert Mueller 認為，「由於缺乏有關 5G iPhone 的信息，上季財報對股票的長期觀點『重要性不高』，服務和 iPhone SE 在疫情期間的表現可能才是亮點，然而，我們仍聚焦在下一代產品。」Mueller 維持蘋果「優於大盤」的評級，目標價 390 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 也認同，接下來對蘋果真正重要的是新一代 iPhone 到來，「說到底，蘋果的成長 (和股價的成長) 全都取決於 iPhone 12 的『超級週期』，我們認為這是蘋果自 2014 年推出 iPhone 6 以來，最重要的產品週期。」他維持蘋果「優於大盤」的評級，目標價 450 美元。

Cowen 分析師 Krish Sankar 給予蘋果「優於大盤」的評級，目標價 400 美元。他評論道，「現在擁有蘋果股票不是因為上季業績、電話會議提到的前景，而是看上長期的服務業務成長機會以及即將來臨的 5G iPhone 週期。服務部門仍是一大亮點，而 Mac 需求可能會看到返校潮帶來的動力。」

蘋果週二下滑 1.64% 至 373.01 美元。今年迄今蘋果上漲約 27%。